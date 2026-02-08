Χειμώνας και ιοί: Γιατί η χρήση μάσκας στους χώρους υγείας παραμένει κρίσιμη
Χειμώνας και ιοί: Γιατί η χρήση μάσκας στους χώρους υγείας παραμένει κρίσιμη
Η αυξημένη κυκλοφορία γρίπης, COVID-19 και άλλων ιών καθιστά τη χρήση μάσκας στους χώρους υγείας ένα απλό αλλά ουσιαστικό μέτρο προστασίας για ασθενείς, επαγγελματίες και επισκέπτες
* Γράφει ο κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Ειδικός Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
Κάθε χειμώνα, οι χώροι παροχής υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η αυξημένη κυκλοφορία του ιού της γρίπης, του SARS-CoV-2 (COVID-19) και άλλων αναπνευστικών ιών δοκιμάζει το σύστημα υγείας, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων που το υπηρετούν και το επισκέπτονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση μάσκας παραμένει ένα απλό αλλά ουσιαστικό μέτρο προστασίας – μια μικρή πράξη με μεγάλο όμως αντίκτυπο.
Στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας συναντώνται άνθρωποι με αυξημένη ευαλωτότητα: ηλικιωμένοι, ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι, άτομα που ήδη παλεύουν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Για αυτούς, μια αναπνευστική λοίμωξη που για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ήπια, ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες. Η μάσκα λειτουργεί ως ένα πρόσθετο «τείχος» προστασίας, μειώνοντας σημαντικά τη διασπορά των ιών και συμβάλλοντας στην πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κάθε χειμώνα, οι χώροι παροχής υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η αυξημένη κυκλοφορία του ιού της γρίπης, του SARS-CoV-2 (COVID-19) και άλλων αναπνευστικών ιών δοκιμάζει το σύστημα υγείας, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων που το υπηρετούν και το επισκέπτονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση μάσκας παραμένει ένα απλό αλλά ουσιαστικό μέτρο προστασίας – μια μικρή πράξη με μεγάλο όμως αντίκτυπο.
Στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας συναντώνται άνθρωποι με αυξημένη ευαλωτότητα: ηλικιωμένοι, ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι, άτομα που ήδη παλεύουν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Για αυτούς, μια αναπνευστική λοίμωξη που για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ήπια, ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες. Η μάσκα λειτουργεί ως ένα πρόσθετο «τείχος» προστασίας, μειώνοντας σημαντικά τη διασπορά των ιών και συμβάλλοντας στην πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα