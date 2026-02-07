Η απίστευτη ιστορία του ποδοσφαιριστή που δεν ήξερε ότι είχε όγκο στο κεφάλι – Την ημέρα της επέμβασης είχε πάει για προπόνηση
Η απίστευτη ιστορία του ποδοσφαιριστή που δεν ήξερε ότι είχε όγκο στο κεφάλι – Την ημέρα της επέμβασης είχε πάει για προπόνηση
Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Ματέο έπαιξε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα με τον όγκο στο κεφάλι
Ο πρώην αρχηγός της Leeds United, Ντόμινικ Ματέο, αποκάλυψε ότι έκανε κανονικά προπόνηση στο γυμναστήριο λίγες μόλις ώρες πριν υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για όγκο στο κεφάλι, μια εμπειρία που, όπως λέει, άλλαξε τη ζωή του.
Μιλώντας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο 51χρονος σήμερα πρώην διεθνής με την εθνική Σκωτίας απέδωσε τα εύσημα στη «σωτήρια» ιατρική ομάδα του Leeds General Infirmary, όπου νοσηλεύτηκε τον Νοέμβριο του 2019.
Όπως ανέφερε, ένιωθε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και δεν μπορούσε να φανταστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει. «Ήμουν σε σοκ. Γυμνάζομαι σχεδόν κάθε μέρα, κάνω λίγο γυμναστήριο για να διατηρούμαι. Ένιωθα υπέροχα. Το πρωί εκείνης της ημέρας είχα προπονηθεί πριν πάω στο νοσοκομείο», δήλωσε.
