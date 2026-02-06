Τι είναι το «επίδομα σοβαρής ασθένειας» στο ασφαλιστήριο – Τι καλύπτει
Τι είναι το «επίδομα σοβαρής ασθένειας» στο ασφαλιστήριο – Τι καλύπτει

Το «επίδομα σοβαρής ασθένειας» ως συμπληρωματικό εργαλείο οικονομικής στήριξης σε κρίσιμες στιγμές για τους κατόχους ασφαλιστηρίου προγράμματος

Γιάννης Βερμισσώ
Ένα πραγματικά χρήσιμο και σχετικά προσιτό οικονομικά ασφαλιστικό πρόγραμμα είναι αυτό που στηρίζει τον κάτοχό του οικονομικά σε περιπτώσεις που βρεθεί αντιμέτωπος με μία σοβαρή ασθένεια.

Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Υγείας και δεν ταυτίζονται με τα γνωστά σε όλους προγράμματα Υγείας, τα οποία καλύπτουν νοσηλείες και θεραπείες για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Γιάννης Βερμισσώ
