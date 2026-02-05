«Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι»: Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για τη διάγνωση της με καρκίνο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram, υπενθυμίζοντας τη σημασία της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας
Με ένα βίντεο στο Instagram, η Κέιτ Μίντλετον έστειλε το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, δίνοντας κουράγιο σε ασθενείς, φροντιστές, φίλους και οικογένεια.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο και στο βίντεο περιλαμβάνονται πλάνα από την επίσκεψή της στο Royal Marsden Hospital στο Τσέλσι, τον Ιανουάριο του 2025.
