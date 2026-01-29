Τι παθαίνουν πόδια, γόνατα και μέση με τα λάθος παπούτσια – Ειδικός εξηγεί
Τι παθαίνουν πόδια, γόνατα και μέση με τα λάθος παπούτσια – Ειδικός εξηγεί

Πώς οι καθημερινές μας επιλογές στα παπούτσια επηρεάζουν το βάδισμα, τις αρθρώσεις και την υγεία ολόκληρου του σώματος.

Κλέλια Γιαρίμογλου
Είναι εκείνη η ώρα της ημέρας που όλα γίνονται βιαστικά. Φοράτε τα παπούτσια σας σχεδόν μηχανικά, κλείνετε την πόρτα πίσω σας και ξεκινάτε. Μία γρήγορη βόλτα τον σκύλο, τα παιδιά στο σχολείο, λίγα ψώνια στη διαδρομή και ύστερα κατευθείαν στη δουλειά.

Σε αυτές τις καθημερινές, φαινομενικά ασήμαντες στιγμές, σπάνια σκεφτόμαστε αν τα παπούτσια που φοράμε στηρίζουν πραγματικά τα πόδια μας. Κι όμως, η επιλογή τους μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας πολύ περισσότερο απ’ όσο φανταζόμαστε.

