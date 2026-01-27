Συναγερμός ΠΟΥ για τον ιό Nipah στην Ινδία – Πώς μεταδίδεται
Ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση κρουσμάτων του ιού Nipah στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας. Τι είναι ο ιός, πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα λαμβάνονται διεθνώς
Αγώνα δρόμου δίνουν οι υγειονομικές Αρχές στην Ινδία προκειμένου να ελέγξουν την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού Nipah που καταγράφηκαν στη Δυτική Βεγγάλη. Η αλυσίδα μετάδοσης φαίνεται να ξεκίνησε από εργαζόμενους σε νοσοκομείο, οι οποίοι είχαν προηγουμένως μεταβεί σε αγροτική περιοχή.
Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 5 περιστατικά μόλυνσης, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ περίπου 110 άτομα έχουν τεθεί σε προληπτική απομόνωση διάρκειας 21 ημερών. Δύο νοσηλεύτριες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής καρδιολογικής φροντίδας, εκ των οποίων η μία παραμένει σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.
