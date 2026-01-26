Κλιματική αλλαγή: Τι κρύβει η Ανταρκτική; Δύο Ελληνίδες σε ειδική αποστολή
Ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο στρέφονται προς τις πολικές περιοχές προκειμένου να μελετήσουν το κλίμα, το θαλάσσιο οικοσύστημα, τη βιοποικιλότητα και και τις γεωφυσικές αλλαγές. Από πέρυσι συμμετέχει επίσημα και ελληνική αποστολή υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Πολικών Ζωνών (ΕΛΕΠΟΖ)
Μία ιδιαίτερη και απαιτητική ερευνητική αποστολή, από την Ελλάδα προς ένα μοναδικό φυσικό εργαστήριο του πλανήτη μας, την Ανταρκτική, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το περασμένο Σάββατο μία βιολόγος, η κυρία Ελένη Κυτίνου από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και μία ωκεανογράφος, η κυρία Διονυσία Ρηγάτου από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), απογειώθηκαν από την Αθήνα με προορισμό το Πούντα Αρένας, την αεροπορική πύλη της Χιλής για την Ανταρκτική. Τελικός προορισμός τους είναι η Βουλγαρική βάση St. Kliment Ohridski στο Livingston, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος South Shetland Ιslands της Ανταρκτικής. Θα φιλοξενηθούν από το Βουλγαρικό Ινστιτούτο Ανταρκτικής (Bulgarian Antarctic Institute, BAI) για 21 ημέρες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και δεδομένα που σχετίζονται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
