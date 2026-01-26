Κλιματική αλλαγή: Τι κρύβει η Ανταρκτική; Δύο Ελληνίδες σε ειδική αποστολή

Ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο στρέφονται προς τις πολικές περιοχές προκειμένου να μελετήσουν το κλίμα, το θαλάσσιο οικοσύστημα, τη βιοποικιλότητα και και τις γεωφυσικές αλλαγές. Από πέρυσι συμμετέχει επίσημα και ελληνική αποστολή υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Πολικών Ζωνών (ΕΛΕΠΟΖ)