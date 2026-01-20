Χλαμύδια, γονόρροια και σύφιλη σε αύξηση – Νέες οδηγίες από το ECDC για τη χρήση δοξυκυκλίνης
YGEIAMOU.GR
Γονόρροια Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Σύφιλη Χλαμύδια

Η λήψη δοξυκυκλίνης έως και 72 ώρες μετά από σεξ χωρίς προφυλακτικό μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σύφιλης και χλαμυδιακής λοίμωξης - Τι συστήνει το ECDC

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η συζήτηση για τη χρήση της δοξυκυκλίνης ως προφύλαξη μετά από σεξ χωρίς προφυλακτικό (doxy-PEP) έχει ανοίξει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, καθώς τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) αυξάνονται στην Ευρώπη. Σε πρόσφατο κείμενο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αποτυπώνει τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αλλά και ποια είναι τα «αγκάθια» που δεν επιτρέπουν εύκολες, γενικευμένες λύσεις.

Τι είναι το doxy-PEP και γιατί «μπαίνει στο τραπέζι» τώρα

Το doxy-PEP ορίζεται ως η λήψη 200 mg δοξυκυκλίνης εντός 24 ωρών (και το αργότερο έως 72) μετά από συνεύρεση χωρίς προφυλακτικό, με στόχο να μειωθούν κυρίως οι λοιμώξεις από χλαμύδια και σύφιλη, ιδίως σε άτομα αυξημένου κινδύνου.

