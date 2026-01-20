Χλαμύδια, γονόρροια και σύφιλη σε αύξηση – Νέες οδηγίες από το ECDC για τη χρήση δοξυκυκλίνης
Χλαμύδια, γονόρροια και σύφιλη σε αύξηση – Νέες οδηγίες από το ECDC για τη χρήση δοξυκυκλίνης
Η λήψη δοξυκυκλίνης έως και 72 ώρες μετά από σεξ χωρίς προφυλακτικό μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σύφιλης και χλαμυδιακής λοίμωξης - Τι συστήνει το ECDC
Η συζήτηση για τη χρήση της δοξυκυκλίνης ως προφύλαξη μετά από σεξ χωρίς προφυλακτικό (doxy-PEP) έχει ανοίξει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, καθώς τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) αυξάνονται στην Ευρώπη. Σε πρόσφατο κείμενο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αποτυπώνει τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αλλά και ποια είναι τα «αγκάθια» που δεν επιτρέπουν εύκολες, γενικευμένες λύσεις.
Τι είναι το doxy-PEP και γιατί «μπαίνει στο τραπέζι» τώρα
Το doxy-PEP ορίζεται ως η λήψη 200 mg δοξυκυκλίνης εντός 24 ωρών (και το αργότερο έως 72) μετά από συνεύρεση χωρίς προφυλακτικό, με στόχο να μειωθούν κυρίως οι λοιμώξεις από χλαμύδια και σύφιλη, ιδίως σε άτομα αυξημένου κινδύνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι είναι το doxy-PEP και γιατί «μπαίνει στο τραπέζι» τώρα
Το doxy-PEP ορίζεται ως η λήψη 200 mg δοξυκυκλίνης εντός 24 ωρών (και το αργότερο έως 72) μετά από συνεύρεση χωρίς προφυλακτικό, με στόχο να μειωθούν κυρίως οι λοιμώξεις από χλαμύδια και σύφιλη, ιδίως σε άτομα αυξημένου κινδύνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα