Όσπρια, φακές και χυμός δαμάσκηνου κλειδί για τη ρύθμιση του βάρους – Τι «ενεργοποιούν»

Νέα έρευνα δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες μπορεί να ενισχύσει ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, που φαίνεται να συνδέονται με μικρότερη αύξηση βάρους -ακόμη και όταν η δίαιτα είναι υψηλή σε λιπαρά