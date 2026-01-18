Όσπρια, φακές και χυμός δαμάσκηνου κλειδί για τη ρύθμιση του βάρους – Τι «ενεργοποιούν»
Όσπρια, φακές και χυμός δαμάσκηνου κλειδί για τη ρύθμιση του βάρους – Τι «ενεργοποιούν»

Νέα έρευνα δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες μπορεί να ενισχύσει ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, που φαίνεται να συνδέονται με μικρότερη αύξηση βάρους -ακόμη και όταν η δίαιτα είναι υψηλή σε λιπαρά

Όσπρια, φακές και χυμός δαμάσκηνου ενδέχεται να βοηθούν στον περιορισμό της αύξησης βάρους, ακόμη και σε συνθήκες διατροφής με υψηλά λιπαρά, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που βασίστηκε σε πειράματα σε ζώα.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γιούτα παρακολούθησαν ποντίκια που ακολουθούσαν δίαιτα πλούσια σε λιπαρά για οκτώ εβδομάδες. Σε ένα μέρος των ζώων χορηγήθηκε συμπλήρωμα με το βακτήριο Turicibacter, το οποίο απαντάται φυσιολογικά στο ανθρώπινο έντερο. Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή διαφορά, καθώς τα ποντίκια που δεν έλαβαν το συμπλήρωμα αύξησαν το σωματικό τους βάρος κατά περίπου 25% στη διάρκεια της μελέτης. Αντίθετα, εκείνα που έλαβαν Turicibacter παρουσίασαν αύξηση βάρους μόλις 10%.

