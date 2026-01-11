Ένας ενδοκρινολόγος εξετάζει τα οφέλη και τους κινδύνους της δίαιτας carnivore
Τα οφέλη, αλλά και τους κινδύνους μιας δημοφιλούς διατροφικής τάσης, της δίαιτας carnivore, αναλύει ο κ. Σπύρος Θ. Σαπουνάς MD, Phd, Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

*Γράφει ο κ. Σπύρος Θ. Σαπουνάς MD, Phd, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Ως ενδοκρινολόγος, η προσέγγισή μου απέναντι στην carnivore δίαιτα θα ήταν μια ισορροπία ανάμεσα στην αναγνώριση των βραχυπρόθεσμων μεταβολικών αλλαγών και την έντονη ανησυχία για τις μακροχρόνιες ορμονικές και καρδιαγγειακές επιπτώσεις. Στην κλινική πράξη, βλέπω όλο και περισσότερους ασθενείς να ενθουσιάζονται με τη κρεατοφαγική δίαιτα, λόγω της ταχείας απώλειας βάρους και της βελτίωσης του σακχάρου. Ζούμε, άλλωστε, στην εποχή της ήσσονος προσπάθειας. Ωστόσο, ως ενδοκρινολόγοι, οφείλουμε να κοιτάξουμε πέρα από τη ζυγαριά, εξετάζοντας τους ενδοκρινικούς άξονες, τη συνολική υγεία και την κυτταρική λειτουργία σε βάθος χρόνου.

Σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί το παράδοξο της ινσουλίνης και του γλυκαιμικού ελέγχου. Είναι αλήθεια ότι ο αποκλεισμός των υδατανθράκων οδηγεί σε εντυπωσιακή πτώση της ινσουλίνης νηστείας και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Αυξάνεται η γλυκαγόνη, γεγονός το οποίο διευκολύνει τη λιπόλυση, ωστόσο μακροπρόθεσμα μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Κι αυτό επειδή η μακροχρόνια απουσία υδατανθράκων προκαλεί μια κατάσταση που ονομάζουμε «φυσιολογική αντίσταση στην ινσουλίνη». Το σώμα, στην προσπάθειά του να διασώσει τη λίγη γλυκόζη που παράγει για τον εγκέφαλο, καθιστά τους μύες ανθεκτικούς στην ινσουλίνη και, όταν επανεισαχθούν οι υδατάνθρακες, συναντά παροδικά δυσκολία. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής χάνει τη μεταβολική του ευελιξία.

