Αυτοί οι υπερτασικοί ασθενείς σπανίως ξεχνούν τα φάρμακά τους – Ποια αγωγή λαμβάνουν
Αυτοί οι υπερτασικοί ασθενείς σπανίως ξεχνούν τα φάρμακά τους – Ποια αγωγή λαμβάνουν

Ιδιαίτερα συνεπείς με την λήψη της αγωγής τους είναι οι υπερτασικοί που λαμβάνουν αναστολείς αγγειοτενσίνης - Οι ερευνητές συνέκριναν τις 4 κατηγορίες φαρμάκων που συνιστώνται συχνότερα για την αντιμετώπιση της υπέρτασης

Βίκυ Βενιού
Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις και πρόωρο θάνατο. Αν και υπάρχουν σήμερα αρκετά φάρμακα που μειώνουν αποτελεσματικά την αρτηριακή πίεση και αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής, πολλοί ασθενείς δεν συμμορφώνονται με τη φαρμακευτική τους αγωγή.

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία με αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARB) είναι πιο πιθανό να συμμορφώνονται με την αγωγή τους στην πάροδο του χρόνου. Η τήρηση της θεραπείας οδηγεί σε καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, ενώ ταυτόχρονα μειώνει και το συνολικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Τα σχετικά ευρήματα δημοσιεύονται στο eClinicalMedicine.

