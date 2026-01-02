Από τα superfoods στο AI και το μικροβίωμα: Τι θα φέρει το 2026 στη διατροφή

Την ανασκόπηση του 2025, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις του 2026 στον τομέα της λειτουργικής διατροφής παραθέτει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία ΠΑΔΑ