Στα 55 της η βασίλισσα Ράνια έχει τέλειο σώμα – Ποιο είναι το μυστικό της

Με απλές αλλά σταθερές επιλογές, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας δείχνει πώς η καθημερινή κίνηση και ο υγιεινός τρόπος ζωής μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην υγεία, αλλά και στη σιλουέτα, μετά τα 50

Μαρία Κοτοπούλη
Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας αποτελεί εδώ και χρόνια πρότυπο κομψότητας, υγείας και δραστήριου τρόπου ζωής. Έχοντας κλείσει τα 55, παραμένει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, αποδεικνύοντας πως η συστηματική άσκηση, όταν είναι σωστά δομημένη, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε κάθε ηλικία.

Η ίδια έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη στη Vogue ότι προσπαθεί να γυμνάζεται καθημερινά, ακόμη κι αν είναι μόνο για 30 λεπτά, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αερόβια άσκηση, ενδυνάμωση και ήπιες μορφές κίνησης.

