Στα 55 της η βασίλισσα Ράνια έχει τέλειο σώμα – Ποιο είναι το μυστικό της

Με απλές αλλά σταθερές επιλογές, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας δείχνει πώς η καθημερινή κίνηση και ο υγιεινός τρόπος ζωής μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην υγεία, αλλά και στη σιλουέτα, μετά τα 50