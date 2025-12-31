Νέοι μπαμπάδες υπό πίεση – Top tips για τους αφανείς ήρωες της οικογένειας
YGEIAMOU.GR
Πατρότητα Ψυχική υγεία

Νέοι μπαμπάδες υπό πίεση – Top tips για τους αφανείς ήρωες της οικογένειας

Από την (πλήρη) εξουθένωση στην στήριξη - Τι δείχνουν οι μαρτυρίες για την ανδρική ψυχική υγεία μετά τη γέννα και 5 συμβουλές που αποδεικνύονται σωτήριες


Σαβίνα Αποστολοπούλου
Για περίπου έναν χρόνο βρέθηκε «σε κατάσταση επιβίωσης», έχει αναφέρει ο Ryan Libbey, πρώην παίκτης του Made in Chelsea, περιγράφοντας τη μετάβαση στην πατρότητα ως μια εμπειρία «πολύ διαφορετική» από ό,τι περίμενε. Η γέννηση του γιου του, Leo, συνοδεύτηκε από επιπλοκές επικίνδυνες για τη ζωή, με αποτέλεσμα η σύντροφός του, Louise, να χρειαστεί νοσηλεία. Ο ίδιος κλήθηκε να καλύψει ταυτόχρονα τις ανάγκες της ανάρρωσης και τις απαιτήσεις ενός νεογέννητου. «Έκανα όλα τα νυχτερινά… όλες τις αλλαγές… όλες τις βόλτες. Τον ρόλο τόσο της μαμάς όσο και του μπαμπά», είπε στο Parenting Download του BBC.

Έπειτα από 11 μήνες, η εξάντληση πήρε το πάνω χέρι. Μια συζήτηση με τον πατέρα του λειτούργησε ως «ξυπνητήρι», με την απλή αλλά ευθεία φράση: «Δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Χρειάζεσαι βοήθεια. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω;».


