Kαρκίνος παχέος εντέρου: Γιατί αυξάνεται στους νέους – Ο ρόλος της φλεγμονής
Η αύξηση του καρκίνου παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες προβληματίζει τους ειδικούς. Νέα μελέτη εξηγεί τον ρόλο της χρόνιας φλεγμονής
Η απώλεια της ελαστικότητας και ευκαμψίας του παχέος εντέρου, που προκαλείται από χρόνια φλεγμονή, ενδέχεται να ευνοεί την ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του παχέος εντέρου πρώιμης έναρξης, σύμφωνα με νεότερη μελέτη. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Advanced Science, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέους τρόπους πρόληψης και θεραπείας αυτής της θανατηφόρας μορφής καρκίνου.
«Θεωρούμε αυτή τη μελέτη ένα σημαντικό βήμα προς τον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο για την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου με πρώιμη έναρξη και προς την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων», δήλωσε η Emina Huang, M.D., M.B.A., Καθηγήτρια Χειρουργικής στο Τμήμα Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Ορθού και Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Έρευνας Χειρουργικής στο UT Southwestern. Είναι επίσης Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής και μέλος του Ολοκληρωμένου Αντικαρκινικού Κέντρου Harold C. Simmons.
