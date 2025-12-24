Η χρήση εφαρμογών γνωριμιών μας «ρίχνει» ψυχολογικά – Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο
Η χρήση εφαρμογών γνωριμιών μας «ρίχνει» ψυχολογικά – Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο
Οι εφαρμογές γνωριμιών υπόσχονται (πιο) εύκολες επαφές και περισσότερες επιλογές, όμως για μια μερίδα χρηστών η εμπειρία μπορεί να συνοδεύεται από μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρυνση
Η χρήση εφαρμογών γνωριμιών έχει γίνει καθημερινότητα για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Όμως, όσο η «αναζήτηση» μετατρέπεται σε ώρες ασταμάτητου «κυνηγητού» για τον «τέλειο» υποψήφιο, τόσο αυξάνεται η ανησυχία για το ψυχικό κόστος, ειδικά όταν η χρήση γίνεται καταναγκαστική.
Όπως εξηγεί ο Δρ. Sebastian Ocklenburg στο Psychology Today, μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Computers in Human Behavior επιχείρησε να βάλει σε τάξη τα μέχρι σήμερα δεδομένα, συγκεντρώνοντας αποτελέσματα από 23 μελέτες της περιόδου 2007-2024, με συνολικό δείγμα πάνω από 26.000 συμμετέχοντες. Οι ερευνητές εξέτασαν δείκτες όπως κατάθλιψη, άγχος, μοναξιά και στρες.
