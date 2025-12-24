Η χρήση εφαρμογών γνωριμιών μας «ρίχνει» ψυχολογικά – Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο
YGEIAMOU.GR
Άγχος Εφαρμογές γνωριμιών

Η χρήση εφαρμογών γνωριμιών μας «ρίχνει» ψυχολογικά – Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο

Οι εφαρμογές γνωριμιών υπόσχονται (πιο) εύκολες επαφές και περισσότερες επιλογές, όμως για μια μερίδα χρηστών η εμπειρία μπορεί να συνοδεύεται από μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρυνση

Η χρήση εφαρμογών γνωριμιών μας «ρίχνει» ψυχολογικά – Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η χρήση εφαρμογών γνωριμιών έχει γίνει καθημερινότητα για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Όμως, όσο η «αναζήτηση» μετατρέπεται σε ώρες ασταμάτητου «κυνηγητού» για τον «τέλειο» υποψήφιο, τόσο αυξάνεται η ανησυχία για το ψυχικό κόστος, ειδικά όταν η χρήση γίνεται καταναγκαστική.

Όπως εξηγεί ο Δρ. Sebastian Ocklenburg στο Psychology Today, μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Computers in Human Behavior επιχείρησε να βάλει σε τάξη τα μέχρι σήμερα δεδομένα, συγκεντρώνοντας αποτελέσματα από 23 μελέτες της περιόδου 2007-2024, με συνολικό δείγμα πάνω από 26.000 συμμετέχοντες. Οι ερευνητές εξέτασαν δείκτες όπως κατάθλιψη, άγχος, μοναξιά και στρες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης