Πως να απολαμβάνουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές ή ενοχές
Στο εορταστικό ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΔΥ η κυρία Ευγενία Κωστή, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος δίνει χρήσιμες συμβουλές για να απολαύσουμε το εορταστικό τραπέζι χωρίς ενοχές
*Γράφει η Ευγενία Κωστή, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, ΕΟΔΥ
Οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν μια περίοδο χαράς, γεμάτη συναντήσεις, κοινωνικές επαφές και οικογενειακές συγκεντρώσεις με παραδοσιακά πλούσια γεύματα και άφθονες λιχουδιές.
Η διατροφική απόλαυση συνοδεύεται συχνά από άγχος και αισθήματα ενοχής, για την υπερκατανάλωση και την πιθανή αύξηση βάρους. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κλειδί για να απολαύσουμε το εορταστικό τραπέζι χωρίς τύψεις, είναι η ισορροπία!
Ένα εορταστικό πλούσιο πιάτο δεν αποτελεί σημαντική παρέκκλιση, εφόσον δεν συμβαίνει συχνά. Η ισορροπημένη υγιεινή διατροφή πριν την εορταστική περίοδο βοηθά να συνεχίσουμε τις καλές συνήθειες ακόμα και μέσα στις γιορτές, αποφεύγοντας τις διαιτητικές υπερβολές.
