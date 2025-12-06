Η σπάνια κληρονομική ηπατοπάθεια που προκαλεί συσσώρευση χαλκού στον οργανισμό
Η σπάνια κληρονομική ηπατοπάθεια που προκαλεί συσσώρευση χαλκού στον οργανισμό

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος ενημερώνει και ευαισθητοποιεί για μια σπάνια αλλά θεραπεύσιμη κληρονομική ηπατοπάθεια που επηρεάζει το μεταβολισμό του χαλκού: τη νόσο Wilson

Η σπάνια κληρονομική ηπατοπάθεια που προκαλεί συσσώρευση χαλκού στον οργανισμό
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) τιμά την Παγκόσμια Ημέρα νόσου Wilson, όπως έχει οριστεί η 6η Δεκεμβρίου 2025, μια ημέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο Wilson, μία σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή, κληρονομούμενη με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο.

Η νόσος Wilson χαρακτηρίζεται από παθολογική συσσώρευση του χαλκού σε διάφορα όργανα και ιστούς. Προκαλείται από μεταλλάξεις στο ATP7B γονίδιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της πρωτεΐνης μεταφοράς χαλκού, διαταράσσοντας έτσι την απομάκρυνσή του από τον οργανισμό και οδηγώντας σε συσσώρευσή του σε ήπαρ, εγκέφαλο και άλλα ζωτικά όργανα.

