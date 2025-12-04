Είναι το παιδί «δύσκολο» με το φαγητό; Τι φταίει πραγματικά – Tips για τους γονείς
Είναι το παιδί «δύσκολο» με το φαγητό; Τι φταίει πραγματικά – Tips για τους γονείς
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι διατροφικές δυσκολίες στην παιδική ηλικία δεν είναι απλώς θέμα συμπεριφοράς – Δείτε τι μπορεί να φταίει και τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθησετε το παιδί να τρώει «τα πάντα»
Παιδιά που αποφεύγουν το φαγητό ή τρώνε πολύ περιορισμένες ποσότητες δεν «το κάνουν πάντα από πείσμα», ούτε επειδή είναι κακομαθημένα. Σύμφωνα με πρόσφατη μεγάλη επιστημονική μελέτη, οι διατροφικές αυτές συμπεριφορές έχουν σε σημαντικό βαθμό γενετική βάση.
Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από χιλιάδες παιδιά στη Νορβηγία και εξέτασε τις γενετικές διαφορές που παρουσίαζαν συμπτώματα αποφυγής και περιορισμού τροφής (μια διατροφική διαταραχή που είναι γνωστή διεθνώς ως ARFI) στις ηλικίες των 3 και των 8 ετών.
Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:
Τα γονίδια παίζουν ρόλο στο αν ένα παιδί θα εμφανίσει συμπεριφορές αποφυγής φαγητού.
Στην ηλικία των 3 ετών, περίπου το 8% των διαφορών μεταξύ των παιδιών αποδίδεται σε γενετικούς παράγοντες.
Στην ηλικία των 8 ετών, το ποσοστό αυτό αυξάνεται γύρω στο 12%.
Στα παιδιά με σοβαρότερα και επίμονα προβλήματα σίτισης, η γενετική επίδραση φτάνει έως και το 16%.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από χιλιάδες παιδιά στη Νορβηγία και εξέτασε τις γενετικές διαφορές που παρουσίαζαν συμπτώματα αποφυγής και περιορισμού τροφής (μια διατροφική διαταραχή που είναι γνωστή διεθνώς ως ARFI) στις ηλικίες των 3 και των 8 ετών.
Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:
Τα γονίδια παίζουν ρόλο στο αν ένα παιδί θα εμφανίσει συμπεριφορές αποφυγής φαγητού.
Στην ηλικία των 3 ετών, περίπου το 8% των διαφορών μεταξύ των παιδιών αποδίδεται σε γενετικούς παράγοντες.
Στην ηλικία των 8 ετών, το ποσοστό αυτό αυξάνεται γύρω στο 12%.
Στα παιδιά με σοβαρότερα και επίμονα προβλήματα σίτισης, η γενετική επίδραση φτάνει έως και το 16%.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα