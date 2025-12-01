Παιδικές αλλεργίες: Χρήσιμες οδηγίες για τους γονείς από μία αλλεργιολόγο παίδων
Παιδικές αλλεργίες: Χρήσιμες οδηγίες για τους γονείς από μία αλλεργιολόγο παίδων
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τις αλλεργικές αντιδράσεις, τις διαγνωστικές δοκιμασίες και τις εξειδικευμένες θεραπείες που αλλάζουν την κλινική αντιμετώπιση - Εξηγεί η κυρία Ιωάννα Μανωλαράκη, Ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων στο Metropolitan Hospital
Η αλλεργία είναι μία ανοσολογικά μεσολαβούμενη αντίδραση υπερευαισθησίας που μπορεί να οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές παθήσεις. Επομένως, με τον όρο αλλεργία δεν εννοούμε μια συγκεκριμένη νόσο, αλλά ένα μηχανισμό που οδηγεί στην εκδήλωση των αλλεργικών παθήσεων.
Στον αλλεργικό ασθενή, το ανοσολογικό σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα ως εχθρικές, ουσίες που φυσιολογικά δεν προκαλούν βλάβη στον άνθρωπο (γύρεις, τρόφιμα, φάρμακα, τσιμπήματα εντόμων). Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά σε ουσίες του περιβάλλοντος, που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αθώες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στον αλλεργικό ασθενή, το ανοσολογικό σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα ως εχθρικές, ουσίες που φυσιολογικά δεν προκαλούν βλάβη στον άνθρωπο (γύρεις, τρόφιμα, φάρμακα, τσιμπήματα εντόμων). Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά σε ουσίες του περιβάλλοντος, που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αθώες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα