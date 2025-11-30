Το «Μεταξά» γίνεται Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου – 2,5 εκατ. ευρώ για υπερσύγχρονες υποδομές
Με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, το νοσοκομείο του Πειραιά μετατρέπεται σε πρότυπο hub ογκολογικής φροντίδας με καινοτόμες υπηρεσίες για ασθενείς
Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» περνά σε μια νέα εποχή, καθώς μεταμορφώνεται σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου με πλήρη φροντίδα από τη διάγνωση έως τη θεραπεία και την υποστήριξη των ασθενών.
Το έργο, που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, δικτυωμένου και υψηλής εξειδίκευσης hub ογκολογικής φροντίδας, θα εξυπηρετεί την Αττική, τον Πειραιά και τα νησιά, καλύπτοντας αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένες ογκολογικές υπηρεσίες.
