Το «Μεταξά» γίνεται Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου – 2,5 εκατ. ευρώ για υπερσύγχρονες υποδομές
YGEIAMOU.GR
Άδωνις Γεωργιάδης Νοσοκομείο Μεταξά

Το «Μεταξά» γίνεται Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου – 2,5 εκατ. ευρώ για υπερσύγχρονες υποδομές

Με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, το νοσοκομείο του Πειραιά μετατρέπεται σε πρότυπο hub ογκολογικής φροντίδας με καινοτόμες υπηρεσίες για ασθενείς

Το «Μεταξά» γίνεται Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου – 2,5 εκατ. ευρώ για υπερσύγχρονες υποδομές
ygeiamou.gr team
Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» περνά σε μια νέα εποχή, καθώς μεταμορφώνεται σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου με πλήρη φροντίδα από τη διάγνωση έως τη θεραπεία και την υποστήριξη των ασθενών.

Το έργο, που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, δικτυωμένου και υψηλής εξειδίκευσης hub ογκολογικής φροντίδας, θα εξυπηρετεί την Αττική, τον Πειραιά και τα νησιά, καλύπτοντας αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένες ογκολογικές υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης