Νόσος Αλτσχάιμερ: Καινοτόμο εργαλείο εντοπίζει τα κενά μνήμης μια δεκαετία πριν τη διάγνωση

Ερευνητές της Mayo Clinic ανέπτυξαν ένα ερευνητικό μοντέλο που προβλέπει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ χρόνια πριν τα συμπτώματα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο έγκαιρη παρέμβαση