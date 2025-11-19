Νόσος Αλτσχάιμερ: Καινοτόμο εργαλείο εντοπίζει τα κενά μνήμης μια δεκαετία πριν τη διάγνωση
Νόσος Αλτσχάιμερ: Καινοτόμο εργαλείο εντοπίζει τα κενά μνήμης μια δεκαετία πριν τη διάγνωση
Ερευνητές της Mayo Clinic ανέπτυξαν ένα ερευνητικό μοντέλο που προβλέπει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ χρόνια πριν τα συμπτώματα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο έγκαιρη παρέμβαση
Ένα καινοτόμο εργαλείο που μπορεί να υπολογίσει τον κίνδυνο εμφάνισης γνωστικών διαταραχών πολλά χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της νόσου Αλτσχάιμερ ανέπτυξαν ερευνητές της Mayo Clinic. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Neurology, αξιοποιεί δεκαετίες δεδομένων από τη Μελέτη Γήρανσης της Mayo Clinic, μία από τις πιο ολοκληρωμένες πληθυσμιακές μελέτες παγκοσμίως γύρω από την υγεία του εγκεφάλου.
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους να αναπτύξουν άνοια ή ήπια γνωστική διαταραχή, μια μεταβατική κατάσταση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη φυσιολογική γήρανση και την άνοια. Αυξημένο κίνδυνο έχουν επίσης άνδρες και γυναίκες που φέρουν τη συνηθισμένη γενετική παραλλαγή APOE ε4, η οποία σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.
