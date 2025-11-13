Η κλασική σανίδα και 3 παραλλαγές για τέλειους κοιλιακούς
Ενισχύστε τον κορμό και τη σταθερότητα του σώματος με 4 ασκήσεις σανίδας που ενεργοποιούν όλο το σώμα. Ο ειδικός εξηγεί πώς να τις κάνετε σωστά
Μοιάζει εύκολο, αλλά δεν είναι. Όποιος έχει δοκιμάσει τη σανίδα και κάποια -ή κάποιες- από τις παραλλαγές της γνωρίζει τη δυσκολία, αλλά και τα αποτελέσματα που προσφέρει ως άσκηση στους κοιλιακούς.
Οι σανίδες ενεργοποιούν πολλούς μυς του σώματος και ενδυναμώνουν τον κορμό, την πλάτη και τους ώμους. Ο Patrick Streit, ειδικός σε θέματα δύναμης και φυσικής κατάστασης προτείνει 4 τέτοιες ασκήσεις με το βάρος του σώματος που θα βελτιώσουν και τη σταθερότητα.
