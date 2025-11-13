Νέες θεραπείες δίνουν ελπίδα στους ασθενείς με αιματολογικό καρκίνο – Η έκθεση της AACR για το 2025
YGEIAMOU.GR
Αιματολογικές κακοήθειες Ανοσοθεραπεία ΕΚΠΑ Πολλαπλό Μυέλωμα

Νέες θεραπείες δίνουν ελπίδα στους ασθενείς με αιματολογικό καρκίνο – Η έκθεση της AACR για το 2025

Από τα CAR-T κύτταρα έως τις θεραπείες με αμφι-ειδικά αντισώματα, η έρευνα στις αιματολογικές κακοήθειες ανοίγει νέους δρόμους για τη ζωή - Οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ εξηγούν

Νέες θεραπείες δίνουν ελπίδα στους ασθενείς με αιματολογικό καρκίνο – Η έκθεση της AACR για το 2025
ygeiamou.gr team
Η πρόοδος στην κατανόηση και αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών αποτελεί ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα της σύγχρονης ιατρικής. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η μετάβαση από τη χημειοθεραπεία στις στοχευμένες και ανοσολογικές θεραπείες έχει μεταμορφώσει ασθένειες που άλλοτε θεωρούνταν ανίατες σε χρόνιες ή και ιάσιμες.

Η Έκθεση Προόδου της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα στον Καρκίνο (AACR) για το 2025 αναδεικνύει τη θεαματική αυτή εξέλιξη, με την επιστημονική ανάλυση των Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρας Ψαλτοπούλου και Θάνου Δημόπουλου να αποτυπώνει τα πιο ελπιδοφόρα βήματα στην αντιμετώπιση των κακοηθειών του αίματος.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης