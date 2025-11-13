Νέες θεραπείες δίνουν ελπίδα στους ασθενείς με αιματολογικό καρκίνο – Η έκθεση της AACR για το 2025
Από τα CAR-T κύτταρα έως τις θεραπείες με αμφι-ειδικά αντισώματα, η έρευνα στις αιματολογικές κακοήθειες ανοίγει νέους δρόμους για τη ζωή - Οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ εξηγούν
Η πρόοδος στην κατανόηση και αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών αποτελεί ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα της σύγχρονης ιατρικής. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η μετάβαση από τη χημειοθεραπεία στις στοχευμένες και ανοσολογικές θεραπείες έχει μεταμορφώσει ασθένειες που άλλοτε θεωρούνταν ανίατες σε χρόνιες ή και ιάσιμες.
Η Έκθεση Προόδου της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα στον Καρκίνο (AACR) για το 2025 αναδεικνύει τη θεαματική αυτή εξέλιξη, με την επιστημονική ανάλυση των Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρας Ψαλτοπούλου και Θάνου Δημόπουλου να αποτυπώνει τα πιο ελπιδοφόρα βήματα στην αντιμετώπιση των κακοηθειών του αίματος.
