Παράδοξο: Όταν τα παυσίπονα οδηγούν σε πονοκέφαλο – Πώς αντιμετωπίζεται
Ημικρανία Παυσίπονα Πονοκέφαλος

Παράδοξο: Όταν τα παυσίπονα οδηγούν σε πονοκέφαλο – Πώς αντιμετωπίζεται

Η κατάχρηση παυσίπονων μπορεί να πυροδοτήσει την επανεμφάνιση πονοκεφάλου - Μάθετε τα πάντα για αυτό το παράδοξο και τους τρόπους αντιμετώπισής του

Παράδοξο: Όταν τα παυσίπονα οδηγούν σε πονοκέφαλο – Πώς αντιμετωπίζεται
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Σχεδόν όλοι μας έχουμε βρεθεί στη γνώριμη θέση όπου, μέσα στη μέρα, κάνει απρόσμενα την εμφάνισή του ένας πονοκέφαλος. Η επόμενη, σχεδόν αυτόματη, κίνηση είναι η «επίσκεψη» στο φαρμακείο του σπιτιού για τη λήψη ενός παυσίπονου.

Συνήθως, το περιστατικό σταματά εκεί. Υπάρχει, όμως, μια πιο… παράδοξη εκδοχή: ο ίδιος ο πονοκέφαλος να προκαλείται ή να επιδεινώνεται από τα φάρμακα που προορίζονται να τον καταπολεμήσουν. Πρόκειται για την αποκαλούμενη «κεφαλαλγία από κατάχρηση φαρμάκων» (medication-overuse headache), μια ιατρικά τεκμηριωμένη αλλά συχνά άγνωστη κατάσταση.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
