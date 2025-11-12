Το αναπνευστικό σύμπτωμα που εξαπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου σε περίπτωση νοσηλείας
Δύσπνοια Εξιτήριο Θάνατος ΜΕΘ Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Το αναπνευστικό σύμπτωμα που εξαπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου σε περίπτωση νοσηλείας

Ένα συνηθισμένο αναπνευστικό σύμπτωμα μπορεί να είναι το πιο σημαντικό σήμα κινδύνου σε περίπτωση νοσηλείας, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το αναπνευστικό σύμπτωμα που εξαπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου σε περίπτωση νοσηλείας
Μαρία Κοτοπούλη
Το αίσθημα της δύσπνοιας μπορεί να αυξήσει έως και 6 φορές τον κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, σύμφωνα με ανησυχητικά ευρήματα από νέα αμερικανική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο ERJ Open Research.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 10.000 ενήλικες που ανέφεραν προβλήματα με την αναπνοή τους κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Από αυτούς, περισσότεροι από τους 3 στους 4 (77%) εισήχθησαν μέσω του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Μαρία Κοτοπούλη
