Το αναπνευστικό σύμπτωμα που εξαπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου σε περίπτωση νοσηλείας

Ένα συνηθισμένο αναπνευστικό σύμπτωμα μπορεί να είναι το πιο σημαντικό σήμα κινδύνου σε περίπτωση νοσηλείας, σύμφωνα με νέα μελέτη