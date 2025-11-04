Φαρμακευτική δαπάνη: Η δέσμευση του υπουργού Υγείας και οι προκλήσεις της αγοράς
Clawback Νοσοκομειακά φάρμακα Υπουργείο Υγείας Φαρμακευτική δαπάνη Φαρμακευτικός κλάδος

Τον προβληματισμό τους για την υψηλή υπέρβαση που καταγράφεται στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έθεσαν οι εκπρόσωποι του φαρμακευτικού χώρου στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης (clawback), βασικό ζήτημα για τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα, βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο της συζήτησης του με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Στη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης, χθες, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), του Pharma Innovation Forum (PIF) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), έθεσαν στον υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον προβληματισμό τους για την υψηλή υπέρβαση που καταγράφεται στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη αλλά και για τη δυνατότητα μείωσης αυτής της υπέρβασης, χωρίς ωστόσο να λάβουν ικανοποιητικές απαντήσεις.

