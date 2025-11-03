Χάνετε τα δόντια σας; Ποια είναι τα 3 σοβαρά νοσήματα που απειλούν την υγεία σας
Χάνετε τα δόντια σας; Ποια είναι τα 3 σοβαρά νοσήματα που απειλούν την υγεία σας

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο ρυθμός απώλειας δοντιών μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας απλός, αλλά πολύ σημαντικός δείκτης υγείας, μαρτυρώντας όχι μόνο τη γενική ευημερία, αλλά και το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου

Χάνετε τα δόντια σας; Ποια είναι τα 3 σοβαρά νοσήματα που απειλούν την υγεία σας
Βίκυ Βενιού
Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε μια ανησυχητική συσχέτιση: Η απώλεια δοντιών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε ηλικιωμένους. Τα νέα ευρήματα, που δημοσιεύονται στο BMC Geriatrics, προκαλούν ανησυχία, δεδομένου του ότι πρόκειται για ένα κοινό πρόβλημα, που συχνά μάλιστα θεωρείται αναπόφευκτο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Σύμφωνα με την Έκθεση για την Παγκόσμια Κατάσταση της Στοματικής Υγείας 2022 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού —περίπου 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι— πάσχει από κάποια μορφή οδοντικής νόσου, με την απώλεια δοντιών να αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα. Οι συνέπειες, όμως, εκτείνονται πολύ πέρα από τα αισθητικά προβλήματα: Μπορεί να μειώσει την ποιότητα ζωής, καθιστώντας δύσκολη την κατανάλωση τροφής, ενώ έχει συνδεθεί με υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρδιακές παθήσεις, καρκίνο πνεύμονα και πνευμονία.

Ένας νέος δείκτης υγείας

Ερευνητές από την Κίνα παρακολούθησαν για 3,5 χρόνια 8.073 ηλικιωμένους, ηλικίας 73 έως 91 ετών, καταγράφοντας τον μέσο αριθμό δοντιών που έχαναν κάθε χρόνο. Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 ομάδες με βάση το ρυθμό απώλειας δοντιών:

Σταθερή: Καμία απώλεια δοντιών

Βίκυ Βενιού
