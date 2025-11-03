Χάνετε τα δόντια σας; Ποια είναι τα 3 σοβαρά νοσήματα που απειλούν την υγεία σας

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο ρυθμός απώλειας δοντιών μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας απλός, αλλά πολύ σημαντικός δείκτης υγείας, μαρτυρώντας όχι μόνο τη γενική ευημερία, αλλά και το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου