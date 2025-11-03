Πόσο συχνή είναι η «ελαφριά» ευαισθησία σε γλουτένη ή σιτάρι – Αφορά 1 στους 10
Μία νέα μελέτη δείχνει ότι η δυσανεξία στη γλουτένη είναι αρκετά συχνή - αφορά 1 στους 10 - χωρίς να συνοδεύεται με διάγνωση της πιο σοβαρής κοιλιοκάκης
Περίπου ένας στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως αναφέρει συμπτώματα, όπως φούσκωμα, κοιλιακό πόνο, κόπωση και πονοκεφάλους μετά την κατανάλωση τροφών που περιέχουν γλουτένη ή σιτάρι, ακόμη και αν δεν έχει διαγνωστεί με κοιλιοκάκη ή αλλεργία στο σιτάρι. Η κατάσταση αυτή, γνωστή ως μη-κοιλιοκακή ευαισθησία στη γλουτένη ή το σιτάρι (NCGWS), αποτελεί πρόκληση για την ιατρική κοινότητα, καθώς η διάγνωση βασίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων και στον αποκλεισμό άλλων αιτιών.
Μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που περιλάμβανε 25 μελέτες από 16 χώρες και 49.476 συμμετέχοντες έδειξε ότι η μέση συχνότητα της NCGWS είναι περίπου 10,3%, με σημαντικές γεωγραφικές διακυμάνσεις – από 0,7% στη Χιλή μέχρι 36% στη Σαουδική Αραβία. Τέσσερις στους δέκα ανθρώπους με NCGWS ακολουθούν δίαιτα χωρίς γλουτένη χωρίς ιατρική καθοδήγηση, για να αποφύγουν δυσάρεστα συμπτώματα.
