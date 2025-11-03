Πόσο συχνή είναι η «ελαφριά» ευαισθησία σε γλουτένη ή σιτάρι – Αφορά 1 στους 10
YGEIAMOU.GR
Γλουτένη Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου Τροφική δυσανεξία

Πόσο συχνή είναι η «ελαφριά» ευαισθησία σε γλουτένη ή σιτάρι – Αφορά 1 στους 10

Μία νέα μελέτη δείχνει ότι η δυσανεξία στη γλουτένη είναι αρκετά συχνή - αφορά 1 στους 10 - χωρίς να συνοδεύεται με διάγνωση της πιο σοβαρής κοιλιοκάκης

Πόσο συχνή είναι η «ελαφριά» ευαισθησία σε γλουτένη ή σιτάρι – Αφορά 1 στους 10
Κλέλια Γιαρίμογλου
Περίπου ένας στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως αναφέρει συμπτώματα, όπως φούσκωμα, κοιλιακό πόνο, κόπωση και πονοκεφάλους μετά την κατανάλωση τροφών που περιέχουν γλουτένη ή σιτάρι, ακόμη και αν δεν έχει διαγνωστεί με κοιλιοκάκη ή αλλεργία στο σιτάρι. Η κατάσταση αυτή, γνωστή ως μη-κοιλιοκακή ευαισθησία στη γλουτένη ή το σιτάρι (NCGWS), αποτελεί πρόκληση για την ιατρική κοινότητα, καθώς η διάγνωση βασίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων και στον αποκλεισμό άλλων αιτιών.

Μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που περιλάμβανε 25 μελέτες από 16 χώρες και 49.476 συμμετέχοντες έδειξε ότι η μέση συχνότητα της NCGWS είναι περίπου 10,3%, με σημαντικές γεωγραφικές διακυμάνσεις – από 0,7% στη Χιλή μέχρι 36% στη Σαουδική Αραβία. Τέσσερις στους δέκα ανθρώπους με NCGWS ακολουθούν δίαιτα χωρίς γλουτένη χωρίς ιατρική καθοδήγηση, για να αποφύγουν δυσάρεστα συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης