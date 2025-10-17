Ακριβά φάρμακα: Στην τελική ευθεία η διανομή τους από τα φαρμακεία
Ακριβά φάρμακα: Στην τελική ευθεία η διανομή τους από τα φαρμακεία
Μετά τη διανομή κατ' οίκον που λειτουργεί από τον περασμένο Ιούνιο, το νέο κανάλι για τα ΦΥΚ «τελειοποιείται» ως το τέλος του Οκτωβρίου
Θέμα λίγων ημερών είναι, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, η πρόσβαση των ασθενών στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), τα λεγόμενα και ακριβά φάρμακα, μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.
Μετά τη διανομή κατ’ οίκον που έχει θέσει σε λειτουργία από τον περασμένο Ιούνιο ο ΕΟΠΥΥ, το νέο κανάλι για τα ΦΥΚ «τελειοποιείται» ως το τέλος του Οκτωβρίου. Παράλληλα, παραμένει κομβικό το κανάλι των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη διάθεση των ΦΥΚ.
«Στο ερανιστικό νομοσχέδιο που θα θα συζητηθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες θα εισαχθεί η διάταξη για τη διαδικασία ένταξης των ΦΥΚ στα φαρμακεία και την αποζημίωση των φαρμακοποιών και αμέσως μετά θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας χθες σε ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). «Θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα η μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Υγείας στο πεδίο των ακριβών φαρμάκων με στόχο να μειωθεί η ταλαιπωρία των ασθενών», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μετά τη διανομή κατ’ οίκον που έχει θέσει σε λειτουργία από τον περασμένο Ιούνιο ο ΕΟΠΥΥ, το νέο κανάλι για τα ΦΥΚ «τελειοποιείται» ως το τέλος του Οκτωβρίου. Παράλληλα, παραμένει κομβικό το κανάλι των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη διάθεση των ΦΥΚ.
«Στο ερανιστικό νομοσχέδιο που θα θα συζητηθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες θα εισαχθεί η διάταξη για τη διαδικασία ένταξης των ΦΥΚ στα φαρμακεία και την αποζημίωση των φαρμακοποιών και αμέσως μετά θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας χθες σε ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). «Θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα η μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Υγείας στο πεδίο των ακριβών φαρμάκων με στόχο να μειωθεί η ταλαιπωρία των ασθενών», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα