Ιός Δυτικού Νείλου: Οι 42 δήμοι που βρίσκονται στο «κόκκινο» – Η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας Ιός Δυτικού Νείλου Κουνούπια

Σε 42 περιοχές της χώρας εκτιμά ο ΕΟΔΥ πως συνεχίζεται η κυκλοφορία των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό

ygeiamou.gr team
Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας με επιπλοκές λόγω της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ένα νέο κρούσμα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα, δηλώνοντας την επίμονη κυκλοφορία των κουνουπιών μέσω των οποίων μεταδίδεται ο ιός.

Από την αρχή της τρέχουσας περιόδου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 94 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 76 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), – όπως εγκεφαλίτιδα ή και μηνιγγίτιδα ή και οξεία χαλαρή παράλυση – και 18 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν από το ΚΝΣ. Έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 66 – 86 έτη).

