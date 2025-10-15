Slow Fade στη σχέση: Γιατί κάποιοι δεν λένε «τέλος» αλλά επιλέγουν την εκκωφαντική σιωπή
Slow Fade στη σχέση: Γιατί κάποιοι δεν λένε «τέλος» αλλά επιλέγουν την εκκωφαντική σιωπή
Μάθετε να αναγνωρίζετε τα σημάδια του slow fade και να προστατεύετε τα συναισθήματά σας
Υπάρχει κάτι μοναδικό στη «μαγεία» μίας νέας σχέσης. Αυτή η φάση που χανόμαστε στις σκέψεις για τον άλλο και τα ραντεβού που φαντάζουν σαν μικρές γιορτές… Μέχρι που ξαφνικά το παραμυθένιο σκηνικό αλλάζει: Από τις γλυκές κουβέντες και τα μηνύματα πάθους στις μονολεκτικές άχρωμες απαντήσεις. Μήπως, κάπου εκεί ανάμεσα, κρύβεται το λεγόμενο slow fade – η αργή εξασθένηση της σχέσης που μπορεί να πληγώσει περισσότερο από το απότομο ghosting;
«Tο slow fade είναι η σταδιακή μείωση της επικοινωνίας και της προσπάθειας σε μία σχέση. Ο σύντροφός σας γίνεται όλο και λιγότερο διαθέσιμος, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και γενικά αποστασιοποιείται, καθώς η… φλόγα φαίνεται να έχει σβήσει», όπως εξηγεί η ειδική στις σχέσεις και σεξολόγος Natassia Miller.
Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η γλυκιά «καλημέρα» εξαφανίζεται από τα μηνύματά σας, οι βραδιές μαζί χάνουν τον ρομαντισμό τους και γενικά να νιώθετε πως κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που βιώνετε δεν είναι ghosting. Το ghosting είναι σαν να χτυπάει κάποιος την πόρτα απότομα, ενώ το slow fade είναι σαν να χαμηλώνει σταδιακά την ένταση της μουσικής μέχρι να μην ακούγεται τίποτα. Σύμφωνα με την Miller, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες. Αυτό, όπως εξηγούν οι ειδικοί προκαλεί μεγαλύτερο ψυχικό πόνο από το ξαφνικό ghosting.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Tο slow fade είναι η σταδιακή μείωση της επικοινωνίας και της προσπάθειας σε μία σχέση. Ο σύντροφός σας γίνεται όλο και λιγότερο διαθέσιμος, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και γενικά αποστασιοποιείται, καθώς η… φλόγα φαίνεται να έχει σβήσει», όπως εξηγεί η ειδική στις σχέσεις και σεξολόγος Natassia Miller.
Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η γλυκιά «καλημέρα» εξαφανίζεται από τα μηνύματά σας, οι βραδιές μαζί χάνουν τον ρομαντισμό τους και γενικά να νιώθετε πως κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που βιώνετε δεν είναι ghosting. Το ghosting είναι σαν να χτυπάει κάποιος την πόρτα απότομα, ενώ το slow fade είναι σαν να χαμηλώνει σταδιακά την ένταση της μουσικής μέχρι να μην ακούγεται τίποτα. Σύμφωνα με την Miller, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες. Αυτό, όπως εξηγούν οι ειδικοί προκαλεί μεγαλύτερο ψυχικό πόνο από το ξαφνικό ghosting.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα