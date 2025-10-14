Μία καρδιά σε κάθε χέρι – Το ΕΚΑΒ μαθαίνει στους πολίτες να κάνουν ΚΑΡΠΑ
Μία καρδιά σε κάθε χέρι – Το ΕΚΑΒ μαθαίνει στους πολίτες να κάνουν ΚΑΡΠΑ

Διασώστες και ιατροί του ΕΚΑΒ θα εκπαιδεύσουν τους πολίτες στη σωστή χρήση της ΚΑΡΠΑ και του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Κάλεσμα στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα σε μία σειρά εκδηλώσεων με στόχο την πληροφόρηση, την εκπαίδευση αλλά και την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την εξέχουσα σημασία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) αλλά και της χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (CPR/AED), για την υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας και την επιβίωση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής απευθύνει το ΕΚΑΒ, στα πλαίσια της «Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς», στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ θα πραγματοποιήσουν επιδείξεις στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε συνδυασμό με πρακτικές ασκήσεις σε σταθμούς δεξιοτήτων με τη χρήση προπλασμάτων και εκπαιδευτικών Απινιδωτών.

