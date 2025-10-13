Το αμινοξύ που «αναγεννά» τα κύτταρα του εντέρου- Σε ποια τρόφιμα περιέχεται
Επιστήμονες του MIT υπογραμμίζουν τη δύναμη της διατροφής, αναδεικνύοντας ένα πολύτιμο αμινοξύ, που επιταχύνει την αποκατάσταση των ιστών, θεραπεύοντας τους τραυματισμούς που προκαλεί η ακτινοθεραπεία
Σημαντικά είναι τα συμπεράσματα μιας νέας μελέτης, που δημοσιεύεται στο Nature, σύμφωνα με την οποία μια διατροφή πλούσια σε κυστεΐνη μπορεί να έχει αναζωογονητικά αποτελέσματα στο έντερο. Σύμφωνα με τους ειδικούς του MIT, αυτό το αμινοξύ είναι ικανό να ενεργοποιήσει μια ανοσολογική οδό σηματοδότησης, που ενθαρρύνει τα βλαστοκύτταρα να αναγεννήσουν τον εντερικό ιστό. Η επίδραση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη στην ανάρρωση των τραυματισμών που προκαλούνται συχνά κατά την ακτινοθεραπεία, προσφέροντας μια νέα στρατηγική για ταχύτερη αποκατάσταση των ιστών.
Σε ποια τρόφιμα περιέχεται
Η κυστεΐνη βρίσκεται σε αφθονία σε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όπως το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί. Αν και ο οργανισμός μπορεί να συνθέσει κυστεΐνη από μεθειονίνη στο ήπαρ, η κυστεΐνη που προσλαμβάνεται από τη διατροφή παρέχει υψηλότερες συγκεντρώσεις απευθείας στο έντερο, μεγιστοποιώντας τις αναγεννητικές της επιδράσεις.
