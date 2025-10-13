Το αμινοξύ που «αναγεννά» τα κύτταρα του εντέρου- Σε ποια τρόφιμα περιέχεται

Επιστήμονες του MIT υπογραμμίζουν τη δύναμη της διατροφής, αναδεικνύοντας ένα πολύτιμο αμινοξύ, που επιταχύνει την αποκατάσταση των ιστών, θεραπεύοντας τους τραυματισμούς που προκαλεί η ακτινοθεραπεία