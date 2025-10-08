Ξεκινά η 1η πανελλαδική έρευνα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία – Πώς να λάβετε μέρος
YGEIAMOU.GR
Ανθρώπινα δικαιώματα Άτομα με Αναπηρία ΕΣΑμεΑ Σπάνιες παθήσεις

Ξεκινά η 1η πανελλαδική έρευνα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία – Πώς να λάβετε μέρος

Μία διαχρονική ποσοτική μελέτη που αποτυπώνει εμπειρίες, προκλήσεις και δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις στην Ελλάδα

Ξεκινά η 1η πανελλαδική έρευνα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία – Πώς να λάβετε μέρος
ygeiamou.gr team
Ξεκινά φέτος για πρώτη χρονιά η μεγάλη πανελλαδική έρευνα «Τακτικό Βαρόμετρο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας», που έχει σχεδιαστεί ως μία διαχρονική πανελλαδική ποσοτική έρευνα που θα επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια, και ανακοινώθηκε στο 11ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ.

Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει τις εξελίξεις στα κρίσιμα πεδία δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Tο τακτικό βαρόμετρο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία εστιάζει σε θεμελιώδη κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις ως προς την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης