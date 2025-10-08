Ξεκινά η 1η πανελλαδική έρευνα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία – Πώς να λάβετε μέρος
Μία διαχρονική ποσοτική μελέτη που αποτυπώνει εμπειρίες, προκλήσεις και δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις στην Ελλάδα
Ξεκινά φέτος για πρώτη χρονιά η μεγάλη πανελλαδική έρευνα «Τακτικό Βαρόμετρο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας», που έχει σχεδιαστεί ως μία διαχρονική πανελλαδική ποσοτική έρευνα που θα επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια, και ανακοινώθηκε στο 11ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ.
Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει τις εξελίξεις στα κρίσιμα πεδία δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Tο τακτικό βαρόμετρο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία εστιάζει σε θεμελιώδη κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις ως προς την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.
