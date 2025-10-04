Προδιαβήτης: Αυτό είναι το μυστικό για να αναστραφεί η πορεία προς τον διαβήτη – Χωρίς απώλεια βάρους
Η πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι για την ρύθμιση του σακχάρου και την ύφεση του προδιαβήτη, το κλειδί δεν είναι η απώλεια βάρους - Δείτε ποιο είναι το μυστικό
Για δεκαετίες, η παραδοσιακή ιατρική σύσταση για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 επικεντρωνόταν στην υγιεινή διατροφή και την απώλεια βάρους. Ωστόσο, μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine αμφισβητεί αυτή την προσέγγιση, αποδεικνύοντας ότι ο προδιαβήτης μπορεί να αναστραφεί χωρίς απώλεια βάρους, εστιάζοντας στην ανακατανομή του σωματικού λίπους και στη βελτίωση της λειτουργίας της ινσουλίνης.
Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από τους Arvid Sandforth, Elsa Vazquez Arreola και Reiner Jumpertz von Schwartzenberg, ανέλυσε δεδομένα από μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή και διαπίστωσε ότι περίπου το 22% των συμμετεχόντων κατάφεραν να αναστρέψουν τον προδιαβήτη χωρίς να χάσουν βάρος. Αντιθέτως, παρουσίασαν αύξηση του υποδόριου λίπους (SCAT) και μείωση του σπλαχνικού λίπους (VAT), γεγονός που συνδέεται με βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και της έκκρισης ινσουλίνης από τα β-κύτταρα του παγκρέατος.
