Άνοιξε η πλατφόρμα για την αναγνώριση σπουδών Ελλήνων γιατρών στις ΗΠΑ
Απλοποιήθηκε η διαδικασία αναγνώρισης ιατρικών τίτλων ειδικότητας που αποκτήθηκαν στις ΗΠΑ, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στους γιατρούς να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω της πλατφόρμας του ΠΙΣ
Τέλος σε γραφειοκρατικά «αγκάθια» που δυσκόλευαν την αναγνώριση τίτλων ειδικότητας και εξειδίκευσης από τις ΗΠΑ γιατρών που θέλουν να εργαστούν στην Ελλάδα έχει βάλει η κυβέρνηση. Η πλατφόρμα myrequests.pis.gr του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) όπου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για άδεια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα μας, είναι εδώ και λίγα 24ωρα διαθέσιμη και για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στις ΗΠΑ.
Τη διευκόλυνση στην αναγνώριση τίτλων ειδικότητας είχε ανακοινώσει πριν λίγους μήνες ο Πρωθυπουργός, με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για πιθανό επαναπατρισμό έμψυχου δυναμικού, δηλαδή Ελλήνων επιστημόνων που εκπαιδεύτηκαν στην Αμερική και ενδεχομένως θα ήθελαν να επιστρέψουν στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).
