Οι ειδικοί του ΜΗΤΕΡΑ στο πλευρό των γυναικών με κύηση υψηλού κινδύνου

Για τις περισσότερες γυναίκες, η εγκυμοσύνη αποτελεί μια φυσιολογική και ομαλή διαδικασία, χωρίς να βιώνουν σοβαρές επιπλοκές ή κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου η κύηση παρουσιάζει μεγαλύτερους κινδύνους και χαρακτηρίζεται ως «υψηλού κινδύνου». Αυτές οι εγκυμοσύνες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό παγκοσμίως, περίπου το 8-10% των συνολικών κυήσεων, όπως εκτιμάται.Στοχεύοντας στη βέλτιστη φροντίδα (και) στην εγκυμοσύνη, το ΜΗΤΕΡΑ ανακοίνωσε τη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής Κύησης Υψηλού Κινδύνου, η λειτουργία της οποίας αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο της κύησης. «Δεν είναι ένα ακόμη βήμα προόδου όπως επιτάσσουν οι νεότερες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της Ιατρικής σε διεθνές επίπεδο. Η Επιστημονική Επιτροπή Κύησης Υψηλού Κινδύνου είναι η πρώτη που λειτουργεί στη χώρα μας. Είναι μία καινοτομία για την Ελλάδα, το ΜΗΤΕΡΑ, το επιστημονικό πεδίο της γυναικολογίας/μαιευτικής» όπως είπε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίαση της Επιτροπής, την Τρίτη, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του νοσοκομείου, ο πρόεδρος του ΔΣ του ΜΗΤΕΡΑ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος κ. Στέφανος Χανδακάς.