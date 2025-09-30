Οι ειδικοί του ΜΗΤΕΡΑ στο πλευρό των γυναικών με κύηση υψηλού κινδύνου
Οι ειδικοί του ΜΗΤΕΡΑ στο πλευρό των γυναικών με κύηση υψηλού κινδύνου

Η σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής Κύησης Υψηλού Κινδύνου σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για το ΜΗΤΕΡΑ, το οποίο εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς στη μαιευτική και γυναικολογία, προσφέροντας προηγμένες ιατρικές υπηρεσίες με σεβασμό και αφοσίωση στη γυναίκα

Τότα Καρλατήρα
Για τις περισσότερες γυναίκες, η εγκυμοσύνη αποτελεί μια φυσιολογική και ομαλή διαδικασία, χωρίς να βιώνουν σοβαρές επιπλοκές ή κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου η κύηση παρουσιάζει μεγαλύτερους κινδύνους και χαρακτηρίζεται ως «υψηλού κινδύνου». Αυτές οι εγκυμοσύνες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό παγκοσμίως, περίπου το 8-10% των συνολικών κυήσεων, όπως εκτιμάται.

Στοχεύοντας στη βέλτιστη φροντίδα (και) στην εγκυμοσύνη, το ΜΗΤΕΡΑ ανακοίνωσε τη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής Κύησης Υψηλού Κινδύνου, η λειτουργία της οποίας αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο της κύησης. «Δεν είναι ένα ακόμη βήμα προόδου όπως επιτάσσουν οι νεότερες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της Ιατρικής σε διεθνές επίπεδο. Η Επιστημονική Επιτροπή Κύησης Υψηλού Κινδύνου είναι η πρώτη που λειτουργεί στη χώρα μας. Είναι μία καινοτομία για την Ελλάδα, το ΜΗΤΕΡΑ, το επιστημονικό πεδίο της γυναικολογίας/μαιευτικής» όπως είπε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίαση της Επιτροπής, την Τρίτη, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του νοσοκομείου, ο πρόεδρος του ΔΣ του ΜΗΤΕΡΑ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος κ. Στέφανος Χανδακάς.

Τότα Καρλατήρα
