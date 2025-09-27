Κολονοσκόπηση τέλος; Νέο εργαλείο με AI απλοποιεί τη διάγνωση του καρκίνου παχέος εντέρου

Ένα απλό τεστ σε συνδυασμό με προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για τη μη επεμβατική διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, χωρίς κολονοσκόπηση