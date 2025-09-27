Κολονοσκόπηση τέλος; Νέο εργαλείο με AI απλοποιεί τη διάγνωση του καρκίνου παχέος εντέρου
Ένα απλό τεστ σε συνδυασμό με προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για τη μη επεμβατική διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, χωρίς κολονοσκόπηση
Έναν αναλυτικό κατάλογο των βακτηρίων του εντέρου και των υποκατηγοριών τους κατάφεραν να δημιουργήσουν για πρώτη φορά ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γενεύης (UNIGE), προσφέροντας νέα εργαλεία για την πρώιμη ανίχνευση της νόσου. Μέσω μηχανικής μάθησης και ανάλυσης δειγμάτων κοπράνων, η νέα μέθοδος εντόπισε τον καρκίνο με ακρίβεια που αγγίζει το 90%, πλησιάζοντας τα ποσοστά της κολονοσκόπησης, αλλά με σημαντικά χαμηλότερο κόστος και χωρίς ενόχληση για τον ασθενή.
Τα στοιχεία της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο Cell Host & Microbe, θεωρείται ότι προσφέρουν έναν ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης ενός καρκίνου που αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η έγκαιρη ανίχνευσή του μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ίαση, αλλά η επίπονη διαδικασία της κολονοσκόπησης, που αποτελεί την κύρια διαγνωστική μέθοδο μέχρι σήμερα, συχνά αποθαρρύνει τους ασθενείς.
