Οι γιατροί δεν πάνε στα νησιά – Πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο
Οι γιατροί δεν πάνε στα νησιά – Πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο

Συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος ελλείψεων γιατρών στα νησιά καταθέτει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Το μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης των νησιών με γιατρούς απασχόλησε την Ολομέλεια των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Ρόδο. Η Ολομέλεια των Προέδρων από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) αναφέρθηκαν στα κίνητρα που οφείλει να χορηγήσει η Πολιτεία, ώστε να υπάρξει επαρκής και ποιοτική κάλυψη.

Ως γνωστόν, η χώρα μας διαθέτει την υψηλότερη αναλογία ιατρών προς πληθυσμό στην Ευρώπη. Το κύριο όμως χαρακτηριστικό παραμένει η ανισοκατανομή του ιατρικού προσωπικού, ιδιαίτερα εις βάρος των νησιωτικών περιοχών. Η ανισομέρεια αυτή επιβαρύνει σοβαρά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τους Ιατρικούς Συλλόγους, και υπονομεύει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

