Σύνδεση διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) εισηγείται την ένταξη της εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ ως προϋπόθεση για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, εκτιμώντας ότι μόνο στην Αττική θα μπορούσαν να σώζονται έως και 600 ζωές ετησίως