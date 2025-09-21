Σύνδεση διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Σύνδεση διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) εισηγείται την ένταξη της εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ ως προϋπόθεση για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, εκτιμώντας ότι μόνο στην Αττική θα μπορούσαν να σώζονται έως και 600 ζωές ετησίως
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη διακοπή της καρδιακής ή/και ταυτόχρονα της αναπνευστικής λειτουργίας. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, στα 4 λεπτά επέρχεται μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Κάθε μέρα στην Αττική έχουμε κατά προσέγγιση 7-18 ανακοπές, ενώ περίπου το 20% των ανακοπών συμβαίνει σε δημόσιους χώρους.
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος δυστυχώς δεν είναι σπάνιος και μπορεί να συμβεί, σε κάθε μέρος και σε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτου ηλικίας.
Τα ποσοστά επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου παραμένουν πολύ χαμηλά με λιγότερους από έναν στους 10 ανθρώπους να επιβιώνουν.
