SOS για νέα ψηφιακή απάτη: Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα δήθεν από ΕΟΠΥΥ για επιστροφή χρημάτων
SOS για νέα ψηφιακή απάτη: Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα δήθεν από ΕΟΠΥΥ για επιστροφή χρημάτων
Τα mail που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι αφορούν σε επιστροφή χρημάτων - Ποια είναι τα σημάδια να αναγνωρίζουν την απάτη οι ασφαλισμένοι
Συνεχίζονται τα παραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήθεν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με τον Οργανισμό να εφιστά για ακόμη μια φορά την προσοχή του κοινού.
Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα