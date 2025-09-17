SOS για νέα ψηφιακή απάτη: Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα δήθεν από ΕΟΠΥΥ για επιστροφή χρημάτων



Συνεχίζονται τα παραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήθεν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με τον Οργανισμό να εφιστά για ακόμη μια φορά την προσοχή του κοινού.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.



