Γιατί η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας είναι αναγκαία – Οι «άυλες» παροχές που καθησυχάζουν
Η ύπαρξη ενός ιδιωτικού ασφαλιστηρίου υγείας καθησυχάζει τον κάτοχό του και «απορροφά» το άγχος σε δύσκολες στιγμές - Πρόκειται για τις «άυλες» παροχές της ιδιωτικής ασφάλισης που έχουν μεγάλη αξία

Γιάννης Βερμισσώ

Παρά τη συχνή αμφισβήτηση με την αιτιολογία της δωρεάν δημόσιας υγείας, η ιδιωτική ασφάλιση της Υγείας είναι μια σημαντική επιλογή για κάθε πολίτη.

Είναι μια μακρόχρονη επένδυση που διασφαλίζει την ποιότητα και την αμεσότητα στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος υγείας και έτσι θα πρέπει να αξιολογείται και να γίνεται αντιληπτή. Κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας παρέχει στον κάτοχό του βεβαιότητα και ψυχική ηρεμία, καθώς τον θωρακίζει απέναντι σε οτιδήποτε χρειαστεί ιατρικές υπηρεσίες ή νοσηλεία. Είναι μια επιλογή που «απορροφά» το άγχος για το απρόοπτο και «διώχνει» εύλογες ανησυχίες. Η αίσθηση αυτή προσφέρει αισιοδοξία και συντελεί σε ένα μέλλον απαλλαγμένο από τέτοιες έννοιες.

