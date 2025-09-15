Το εμβόλιο που μειώνει τις νοσηλείες με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στους άνω των 60

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι γνωστός για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού που προκαλεί σε βρέφη και ηλικιωμένους. Αυτό που δεν είναι ευρέως διαδεδομένο είναι η σύνδεσή του με την καρδιά. Σε μεγαλύτερους ενήλικες, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ήδη καρδιαγγειακή νόσο, μια λοίμωξη RSV μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, εμφράγματος ή ακόμη και εγκεφαλικού.

Για αυτόν τον λόγο, ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν το εμβόλιο RSVpreF, που εγκρίθηκε πρόσφατα για την πρόληψη σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων, μπορεί να έχει και «παράπλευρα» οφέλη στην καρδιο-αναπνευστική υγεία.



