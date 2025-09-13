Αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Πολάκη για το clawback – Η θέση των εργαστηριακών γιατρών



Σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, έχει εξελιχθεί το clawback (αυτόματες επιστροφές) με αφορμή λεκτική αντιπαράθεση του Υπουργού Υγείας με κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Οι κ.κ. Γεωργιάδης και Πολάκης αντάλλαξαν διαδικτυακά «πυρά» σε σχέση με το ύψος του clawback επί υπουργίας του ενός και του άλλου. Θέση παίρνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Γιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), σημειώνοντας πως η ουσία είναι ότι το clawback αποτελεί έναν «άδικο μηχανισμό» ο οποίος «πρέπει να καταργηθεί».

Όπως αναφέρουν οι εργαστηριακοί γιατροί σε ανακοίνωσή τους:

«Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη:

· Το clawback θεσμοθετήθηκε στα μνημονιακά χρόνια, με εμπνευστή και υποστηρικτή τον τότε Υπουργό Υγείας κύριο Άδωνι Γεωργιάδη.

· Έκτοτε, ανεξαιρέτως όλοι οι Υπουργοί Υγείας διατήρησαν και ενίσχυσαν τον άδικο αυτό μηχανισμό [...].





Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr