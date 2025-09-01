Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας; Ο ειδικός απαντά
Αν και το πρωινό έχει συνδεθεί στενά με την ενέργεια και τη συνολική υγεία, η επιστήμη επανεξετάζει κατά πόσο η παράλειψή του είναι πράγματι επιζήμια, εξηγεί ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSC (HONS), MSC, NYSCDN, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος του Metropolitan General

Το πρωινό γεύμα συχνά περιγράφεται ως το πιο σημαντικό της ημέρας. Είναι, όμως, η παράλειψή του πραγματικά επιζήμια για την υγεία; Νεότερη έρευνα δείχνει ότι αυτό μπορεί να μην είναι τόσο κακό όσο πιστεύουμε πολλοί από εμάς.

Η πραγματική σημασία της λέξης «breakfast» είναι «break the fast» δηλαδή «σπάω τη νηστεία», αφού το πρωινό αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο γεύμα της ημέρας μετά από μια παρατεταμένη μη κατανάλωση φαγητού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

