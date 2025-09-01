Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας; Ο ειδικός απαντά

Αν και το πρωινό έχει συνδεθεί στενά με την ενέργεια και τη συνολική υγεία, η επιστήμη επανεξετάζει κατά πόσο η παράλειψή του είναι πράγματι επιζήμια, εξηγεί ο κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSC (HONS), MSC, NYSCDN, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος του Metropolitan General