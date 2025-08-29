Οι 5 συμβουλές για καλύτερο ύπνο που τελικά σας κρατούν ξάγρυπνους – Μια ειδικός ανατρέπει όσα πιστεύαμε
Πέντε συνηθισμένες πρακτικές που παρουσιάζονται ως λύσεις για καλύτερο ύπνο μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα - Μια ειδικός εξηγεί τι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει
Ο ύπνος αποτελεί βασικό πυλώνα υγείας. Ένα ποιοτικό βράδυ ξεκούρασης βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς, θωρακίζει το ανοσοποιητικό, ενισχύει τον εγκέφαλο και σταθεροποιεί τη διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν τον ύπνο τους.
Οι κανόνες «υγιεινής του ύπνου», όπως το σταθερό ωράριο, η απομάκρυνση από τις οθόνες ή η μείωση της καφεΐνης, έχουν κερδίσει έδαφος ως απλές λύσεις. Όμως, για όσους υποφέρουν από αϋπνία, κάποιες από αυτές τις πρακτικές μπορούν να μετατραπούν σε παγίδα και να εντείνουν το πρόβλημα αντί να το λύσουν, όπως εξηγεί η Kirsty Vant στο The Conversation.
