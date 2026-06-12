Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι μισούν τον θόρυβο – Ο φιλόσοφος που δεν άντεχε ούτε το λάλημα του κόκορα
Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι μισούν τον θόρυβο – Ο φιλόσοφος που δεν άντεχε ούτε το λάλημα του κόκορα
Οι διάσημοι φιλόσοφοι πίστευαν ότι ο θόρυβος είναι «ο δολοφόνος της σκέψης». Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η επιστήμη εξετάζει τη σχέση μεταξύ ηχητικών ερεθισμάτων, δημιουργικότητας και ψυχικής λειτουργίας
Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που αισθάνονται εκνευρισμό, δυσφορία ή ακόμη και έντονη ψυχική κόπωση όταν βρίσκονται σε ένα θορυβώδες περιβάλλον. Για κάποιους, ο συνεχής ήχος από συνομιλίες, μηχανές, κορναρίσματα ή μουσική δεν αποτελεί απλώς μια ενόχληση, αλλά έναν πραγματικό «εχθρό» της συγκέντρωσης και της δημιουργικότητας.
Ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η άποψη δεν αποτελεί αποκλειστικά προϊόν της σύγχρονης εποχής. Δύο από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της δυτικής σκέψης, ο Ιμμάνουελ Καντ και ο Άρθουρ Σοπενχάουερ, θεωρούσαν τον θόρυβο έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της πνευματικής εργασίας. O Neel Burton, ψυχίατρος, αναλύει τις δύο αυτές περιπτώσεις ευφυών ανθρώπων με άρθρο του στο Psychology Today, επιχειρώντας να απαντήσει στο εξής ερώτημα: Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι μισούν τον θόρυβο;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η άποψη δεν αποτελεί αποκλειστικά προϊόν της σύγχρονης εποχής. Δύο από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της δυτικής σκέψης, ο Ιμμάνουελ Καντ και ο Άρθουρ Σοπενχάουερ, θεωρούσαν τον θόρυβο έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της πνευματικής εργασίας. O Neel Burton, ψυχίατρος, αναλύει τις δύο αυτές περιπτώσεις ευφυών ανθρώπων με άρθρο του στο Psychology Today, επιχειρώντας να απαντήσει στο εξής ερώτημα: Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι μισούν τον θόρυβο;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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