Οφθαλμικό μελάνωμα – Ρετινοβλάστωμα: Δύο σοβαρές παθήσεις που πλέον αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα

Η κυρία Μαρία Πευκιανάκη, Οφθαλμίατρος με ειδίκευση στην Οφθαλμική Ογκολογία Παίδων και Ενηλίκων, Διευθύντρια του Οφθαλμο-Ογκολογικού Κέντρου του ΜΗΤΕΡΑ, μιλάει στο ygeiamou.gr για τις οφθαλμικές κακοήθειες που απειλούν παιδιά και ενήλικες αλλά και για τους τρόπους πρόληψης τους