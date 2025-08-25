Οφθαλμικό μελάνωμα – Ρετινοβλάστωμα: Δύο σοβαρές παθήσεις που πλέον αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα
Οφθαλμικό μελάνωμα – Ρετινοβλάστωμα: Δύο σοβαρές παθήσεις που πλέον αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα

Η κυρία Μαρία Πευκιανάκη, Οφθαλμίατρος με ειδίκευση στην Οφθαλμική Ογκολογία Παίδων και Ενηλίκων, Διευθύντρια του Οφθαλμο-Ογκολογικού Κέντρου του ΜΗΤΕΡΑ, μιλάει στο ygeiamou.gr για τις οφθαλμικές κακοήθειες που απειλούν παιδιά και ενήλικες αλλά και για τους τρόπους πρόληψης τους

Οφθαλμικό μελάνωμα – Ρετινοβλάστωμα: Δύο σοβαρές παθήσεις που πλέον αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα
Τότα Καρλατήρα
Το πεδίο των οφθαλμικών ογκολογικών παθήσεων δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, όπως άλλα πεδία της ογκολογίας, όμως οι παθήσεις είναι υπαρκτές, συγκεκριμένες και επηρεάζουν τη ζωή των ασθενών όταν εμφανίζονται. Η κυρία Μαρία Πευκιανάκη, οφθαλμίατρος με εξειδίκευση στην Οφθαλμική Ογκολογία Παίδων και Ενηλίκων, Διευθύντρια του Οφθαλμο-Ογκολογικού Κέντρου Παίδων και Ενηλίκων του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ μιλά στο ygeiamou.gr για τις οφθαλμικές ογκολογικές παθήσεις αλλά και για το πώς έχει αλλάξει πλέον το τοπίο στη χώρα μας με τη λειτουργία του πρώτου και μοναδικού Κέντρου το οποίο διευθύνει από τον Ιούνιο του 2024 οπότε και ιδρύθηκε.

«Το Οφθαλμο-Ογκολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο αφιερωμένο στην Οφθαλμική Ογκολογία εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής, μοναδικό στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

