Γονείς, αφήστε τα παιδιά στη φύση – Το ελεύθερο παιχνίδι «χτίζει» μυαλό και προσωπικότητα
YGEIAMOU.GR
Εγκέφαλος Παιχνίδι Υπαίθριες Δραστηριότητες Φύση

Γονείς, αφήστε τα παιδιά στη φύση – Το ελεύθερο παιχνίδι «χτίζει» μυαλό και προσωπικότητα

Μακριά από οθόνες και φορτωμένα προγράμματα, τα παιδιά που παίζουν ελεύθερα στη φύση καλλιεργούν δεξιότητες που είναι χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή τους

Γονείς, αφήστε τα παιδιά στη φύση – Το ελεύθερο παιχνίδι «χτίζει» μυαλό και προσωπικότητα
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Σε μια εποχή όπου οι ημέρες των παιδιών γεμίζουν συχνά με σχολεία, φροντιστήρια, οργανωμένα αθλήματα και ώρες μπροστά σε μια οθόνη, μια διαφορετική εικόνα αρχίζει να κερδίζει έδαφος: Παιδιά που σκαρφαλώνουν σε δέντρα, χτίζουν αυτοσχέδια οχυρά ή σχεδιάζουν χάρτες θησαυρού στη λάσπη.

Το φαινόμενο, που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλείται «feral child summer» ή αλλιώς το καλοκαίρι των «άγριων παιδιών», δεν είναι απλώς μια νοσταλγική ανάμνηση άλλων εποχών. Είναι μια σκόπιμη στροφή σ’ έναν πιο ελεύθερο τρόπο παιχνιδιού, με ισχυρά οφέλη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και της προσωπικότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης