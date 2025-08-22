Γονείς, αφήστε τα παιδιά στη φύση – Το ελεύθερο παιχνίδι «χτίζει» μυαλό και προσωπικότητα
Μακριά από οθόνες και φορτωμένα προγράμματα, τα παιδιά που παίζουν ελεύθερα στη φύση καλλιεργούν δεξιότητες που είναι χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή τους
Σε μια εποχή όπου οι ημέρες των παιδιών γεμίζουν συχνά με σχολεία, φροντιστήρια, οργανωμένα αθλήματα και ώρες μπροστά σε μια οθόνη, μια διαφορετική εικόνα αρχίζει να κερδίζει έδαφος: Παιδιά που σκαρφαλώνουν σε δέντρα, χτίζουν αυτοσχέδια οχυρά ή σχεδιάζουν χάρτες θησαυρού στη λάσπη.
Το φαινόμενο, που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλείται «feral child summer» ή αλλιώς το καλοκαίρι των «άγριων παιδιών», δεν είναι απλώς μια νοσταλγική ανάμνηση άλλων εποχών. Είναι μια σκόπιμη στροφή σ’ έναν πιο ελεύθερο τρόπο παιχνιδιού, με ισχυρά οφέλη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και της προσωπικότητας.
